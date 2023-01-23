Ракетный удар по дому в Днепре: Тела восьми погибших до сих пор не опознаны

В Днепре в результате ракетного удара по многоэтажке тела восьмерых погибших до сих пор не удалось опознать. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОВА.



Возле разрушенного от ракетного удара дома продолжает работать штаб полиции. К правоохранителям поступило 576 заявлений от граждан.



«Из имеющихся заявлений 431 касается повреждения имущества. Они не только от жильцов многоэтажки, по которой был нанесен ракетный удар. Обращались и люди из других домов. Также есть 47 заявлений о повреждениях автомобилей и 10 – админзданий», - заявил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис.



В полиции отметили, что опознание восьми тел продлится еще две недели.

В результате ракетного удара 14 января в Днепре погибли 46 человек, среди них – шесть детей.