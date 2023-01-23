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Ракетний удар по будинку в Дніпрі: Тіла восьми загиблих досі не опізнані

23 січня 2023, 17:08

Ракетний удар по будинку в Дніпрі: Тіла восьми загиблих досі не опізнані

У Дніпрі внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці тіла вісьмох загиблих досі не вдалося опізнати. Про це повідомляє пресс-служба Дніпропетровської ОВА.

Біля зруйнованого від ракетного удару будинку продовжує працювати штаб поліції. До правоохоронців надійшло 576 заяв від громадян.

«З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не лише від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися й з інших будинків. Також є 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель», - заявив заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

У поліції зазначили, що упізнання восьми тіл триватиме ще два тижні.

Внаслідок ракетного удару 14 січня у Дніпрі загинуло 46 осіб, серед них – шість дітей.

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