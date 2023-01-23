СМИ: В Норвегии задержали экс-командира из ЧВК «Вагнера», который просил о политическом убежище

В Норвегии правоохранители задержали экс-командира одного из отрядов ЧВК «Вагнера» Андрея Медведева, который незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище. Об этом со ссылкой адвоката по линии полиции Лин Исаксен сообщает Reuters.



«Он задержан… и мы рассматриваем вопрос о том, добиваться ли решения суда об интернировании», — сказал он, отказавшись рассказать дополнительные подробности.



Медведев пересек границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. Под охраной бывшего «вагнеровца» из местного аэропорта доставили в Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства.



Норвежский адвокат Медведева Брюньульф Риснес сообщил, что полиция приняла решение о задержании вечером в воскресенье, 22 января. Он сообщил также, что сейчас Медведева переводят в изолятор временного содержания. Сам «вагнеровец» в разговоре с журналистами заявил, что боится депортации в Россию.



Ранее правозащитный проект «Гулагу.нет» сообщал, что Медведев после участия в полномасштабной войне против Украины попросил политическое убежище в Норвегии и готов свидетельствовать против Евгения Пригожина.



По данным проекта, Медведев — командир Евгения Нужина и всего 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК — сбежал из России 12 января.