ЗМІ: У Норвегії затримали екс-командира з ПВК «Вагнера», який просив про політичний притулок

У Норвегії правоохоронці затримали екс-командира одного з загонів ПВК «Вагнера» Андрія Медведєва, який незаконно перетнув кордон цієї країни та просив про політичний притулок. Про це з посиланням на адвоката по лінії поліції Лін Ісаксен повідомляє Reuters.



«Він затриманий... і ми розглядаємо питання про те, чи добиватися рішення суду про інтернування», - сказав він, відмовившись розповісти додаткові подробиці.



Медведєв перетнув кордон Росії з Норвегією в районі селища Нікель у Мурманській області. Під охороною колишнього вагнерівця з місцевого аеропорту доставили до Осло, де поселили в центрі для порушників міграційного законодавства.



Норвезький адвокат Медведєва Брюньульф Ріснес повідомив, що поліція ухвалила рішення про затримання увечері в неділю, 22 січня. Він повідомив також, що зараз Медведєва переводять до ізолятора тимчасового тримання. Сам «вагнерівець» у розмові з журналістами заявив, що боїться депортації до Росії.



Раніше правозахисний проект «Гулагу.нет» повідомляв, що Медведєв після участі у повномасштабній війні проти України попросив політичний притулок у Норвегії та готовий свідчити проти Євгена Пригожина.



За даними проекту, Медведєв - командир Євгена Нужина і всього 1-го відділення 4-го взводу 7-го штурмового загону ПВК - втік із Росії 12 січня.