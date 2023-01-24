В Луганской ОВА заявили об уменьшении количества атак Белогоровки оккупантами

Количество наступательных операций российских оккупационных войск в районе Белогоровки Луганской области уменьшилось. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что войска РФ на том направлении ждут резервы.



Он рассказал также, что обстрелы Белогоровки разными видами российского вооружения вместе с тем не прекращаются.



«На направлении Сватово-Кременная россияне бросают в бой своих кадровых военных, однако это им не помогает - они так же как и свежемобилизованные бегут с поля боя после разгрома», - сообщил глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай кроме того рассказал о планах восстановить оккупированную Попасную, сказал, что это принципиальная позиция и напомнил, что этот населенный пункт держал оборону с 2014 года.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава армии РФ. Кроме того отмечалось, что российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил России.