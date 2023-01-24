У Луганській ОВА заявили про зменшення кількості атак Білогорівки окупантами

Кількість наступальних операцій російських окупаційних військ у районі Білогорівки Луганської області зменшилася. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що війська РФ на тому напрямку чекають резерви.



Він розповів також, що обстріли Білогорівки різними видами російського озброєння водночас не припиняються.



«На напрямку Сватове-Кремінна росіяни кидають в бій своїх кадрових військових, проте це їм не допомагає - вони так само як і свіжомобілізовані тікають з поля бою після розгрому», - повідомив голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай також розповів про плани відновити окуповану Попасну, сказав, що це принципова позиція і нагадав, що населений пункт тримав оборону з 2014 року.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу армії РФ. Крім того, зазначалося, що російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил Росії.