Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военных за бегство с поля боя

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, усиливающий уголовную ответственность военных. Об этом говорится в карточке законопроекта №8271 на сайте Верховной Рады.



Рада 13 декабря 2022 года поддержала законопроект об особенностях несения военной службы в условиях военного положения, которым предусматривается дополнительная ответственность для военнослужащих. Речь идет об усилении ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.



Через два дня на сайте президента была опубликована петиция с призывом наложить вето на закон, которая за первые сутки набрали 28 тысяч подписей. Правозащитники также просили президента ветировать закон. Ряд правозащитных организаций отметили, что этот законопроект был включен в повестку дня, принят в целом, подписан главой парламента, а также направлен на подпись президенту в течение одного дня. И это, как утверждается, исключает возможность общества выразить мнение о предложенной инициативе.



Закон, как отмечено в карточке, поступил в Верховную Раду за подписью президента. Таким образом, он вступил в силу.



Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что нужно усилить ответственность военнослужащих за дезертирство. Он просил президента Украины Владимира Зеленского подписать соответствующий законопроект, одобренный Верховной Радой. Залужный уверен, что несправедливо, когда «отказников» штрафуют или наказывают с испытанием в то время как пустые участки фронта «вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них».