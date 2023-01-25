Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для військових за втечу з поля бою

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що посилює кримінальну відповідальність військових. Про це йдеться в картці законопроєкту №8271 на сайті Верховної Ради.



Рада 13 грудня 2022 року підтримала законопроєкт про особливості несення військової служби в умовах воєнного стану, яким передбачається додаткова відповідальність для військовослужбовців. Йдеться про посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору та невиконання бойових наказів.



Через два дні на сайті президента було опубліковано петицію із закликом накласти вето на закон, яка за першу добу набрала 28 тисяч підписів. Правозахисники також просили президента ветувати закон. Низка правозахисних організацій зазначили, що цей законопроєкт було включено до порядку денного, ухвалено загалом, підписано очільником парламенту, а також направлено на підпис президенту протягом одного дня. І це, як стверджується, унеможливлює можливість суспільства висловити думку щодо запропонованої ініціативи.



Закон, як зазначено в картці, надійшов до Верховної Ради за підписом президента. Таким чином, він набув чинності.



Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що потрібно посилити відповідальність військовослужбовців за дезертирство. Він просив президента України Володимира Зеленського підписати відповідний законопроєкт, схвалений Верховною Радою. Залужний упевнений, що несправедливо, коли «відмовників» штрафують або карають з випробуванням, тоді як порожні ділянки фронту «змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій і мирних людей на них».