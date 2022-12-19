Залужный предлагает усилить ответственность военных за дезертирство

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает, что нужно усилить ответственность военнослужащих за дезертирство. Он просит президента Украины Владимира Зеленского подписать соответствующий законопроект, одобренный Верховной Радой.



«Я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов», — написал Залужный в Telegram.



Он отметил, что несправедливо, когда «отказников» штрафуют или наказывают с испытанием в то время как пустые участки фронта «вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них».



«Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — подчеркнул главнокомандующий.



По его словам, решать эту проблему можно и более мягким способом, но в мирное время, а «в условиях войны нужны скорые действенные решения».



Он добавил, что командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие.



При этом он признал наличие проблем, которые приводят к самовольному оставлению позиций и заявил, что работает над их устранением, отметив, что подтверждением этому являются проведенные успешные операции по освобождению украинских территорий.



«Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не вредит нам выигрывать войну. Потому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближать Победу», — резюмировал Залужный.



Верховная Рада на заседании 13 декабря 270 голосами поддержала законопроект №8271 об усилении ответственности за военные преступления, а также за безотлагательное его подписание и направление президенту Украины. В тот же день он был подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком и направлен на подпись главе государства.



Законопроект, в частности, исключает возможность освобождения военнослужащих от наказания или назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено действующим Уголовным кодексом Украины (неповиновение; неисполнение приказа; угроза или насилие в отношении начальника; самовольное оставление места несения службы; дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием).



15 декабря на сайте главы государства была опубликована петиция №22/173526-еп с призывом наложить вето на закон, которая за первые сутки набрали 28 тысяч подписей, что выше необходимого количества для рассмотрения ее президентом.