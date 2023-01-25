Угледар — под интенсивными обстрелами, повреждены десятки домов

Донецкая область. Фото: ОВА

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении под интенсивными обстрелами Угледар — повреждены 42 дома. Также на территории громады обстреляны Новоукраинка и Богоявленка — поврежден один дом.



На Донецком направлении зафиксированы одиночные обстрелы Марьинской громады и Авдеевки — в городе пострадали жилые дома и садовый кооператив.



На Горловском направлении в результате вчерашнего обстрела Константиновки ранены пять человек, повреждены десять многоэтажек. В Бахмуте повреждены горсовет, Дворец культуры, Центр предоставления социальных услуг и котельная. Напряженная ситуация в Соледарской громаде: повреждены несколько частных домов в Парасковиевке и два в Васюковке.



На Лисичанском направлении более 20 «прилетов» зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены десять мирных жителей.



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