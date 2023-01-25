Вугледар — під інтенсивними обстрілами, пошкоджено десятки будинків

Донецька область. Фото: ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстріли в Донецькій області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку під інтенсивними обстрілами Вугледар — пошкоджено 42 будинки. Також на території громади обстріляні Новоукраїнка та Богоявленка — пошкоджено один будинок.



На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Мар'їнської громади та Авдіївки — у місті постраждали житлові будинки та садовий кооператив.



На Горлівському напрямку через учорашній обстріл Костянтинівки поранено п'ятьох людей, пошкоджено десять багатоповерхівок. У Бахмуті пошкоджено міськраду, Палац культури, Центр надання соціальних послуг і котельню. Напружена ситуація в Соледарській громаді: пошкоджено кілька приватних будинків у Парасковіївці та два у Васюківці.



На Лисичанському напрямку понад 20 «прильотів» зафіксовано в Торському та Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено десятьох мирних жителів.



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