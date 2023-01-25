В Украине из-за похолодания увеличился дефицит мощности в энергосистеме

Потребление электроэнергии увеличивается из-за похолодания, дефицит мощности в сети Украины потому значительно увеличился. Об этом сообщили «Укрэнерго».

В компании напомнили, что последняя атака российских войск 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций, а производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

«За последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Там, где военные разрешили, продолжаются ремонтные работы», - рассказали энергетики.

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