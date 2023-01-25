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В Україні через похолодання збільшився дефіцит потужності в енергосистемі

25 січня 2023, 11:33

В Україні через похолодання збільшився дефіцит потужності в енергосистемі

Споживання електроенергії зростає через похолодання, дефіцит потужності в мережі України тому значно збільшився. Про це повідомили в «Укренерго».

У компанії нагадали, що остання атака російських військ 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій, а виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

«За останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи», - розповіли енергетики.

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