Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Оккупанты жалуются, что под Угледаром активизировались бои, но результатов нет

25 января 2023, 12:29

Оккупанты жалуются, что под Угледаром активизировались бои, но результатов нет

На Угледарском направлении — активизация боевых действий, так как оккупационным войскам «дан жесткий приказ: на запад». Однако выраженных результатов у оккупантов нет. Об этом заявил командир батальона «Восток» «народной милиции ДНР» Александр Ходаковский.

По его словам, «брать в лоб» населенный пункт командование «целесообразности не видит».

«Самое трудное — эвакуация раненых. Группа, выносящая раненого из зоны поражения, представляет собой крупную маломаневренную цель, которую противник легко обнаруживает и обрабатывает огнем. Транспорт можно подтянуть только до определенной дистанции, и до точки погрузки приходится нести раненого на руках, преодолевая открытые участки местности. Хорошо, что нет сильного мороза — стабильные могут ждать, не боясь обморожения», — отметил Ходаковский.

Также он добавил, что темпы продвижения снизились.

«Противник подтянул резервы и усилил сопротивление, проявив наиболее активные узлы. С рассвета и по настоящее время наша артиллерия занимается их подавлением, пехота производит перегруппирование. Наши потери существенно ниже, чем принес первый же день наступления на Павловку, но и выраженных результатов пока нет. На некоторых участках противник был выбит с первой линии, но отошел "за крепостные стены" шахтных коммуникаций практически в черте Угледара», — сообщил командир батальона «Восток» группировки «ДНР».

Читайте также:

Житель Угледара погиб в результате ночного обстрела

Напомним, руководитель областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что Угледар находится под интенсивными обстрелами, за минувшие сутки повреждены 42 дома.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Места
Угледар
Прочее
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:00
Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай
10:32
«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки
09:27
В РФ мобилизуют на войну мужчин, которых ранее депортировали из Украины
23:32
Главные события в оккупации 24 января
20:40
Россия решила организовать в оккупации исправительные колонии
16:42
В Бердянске взорвался автомобиль
16:15
Прямое попадание снаряда: В поселке под Донецком погиб мужчина
16:14
В пригороде Мариуполя прогремели взрывы и работала система ПВО оккупантов
15:30
Появилось видео разрушенных в результате боев жилых кварталов Соледара
14:06
«Роскапстрой»: Завод «Азовсталь» в Мариуполе восстанавливать не будут — нерентабельно
13:00
«ДНР»: Три человека получили ранения в результате обстрела поселка под Волновахой
12:02
Пушилин объяснил, почему не получается установить цены на продукты «как в Ростове»‎
10:40
Оккупанты откроют два новых КПП на неподконтрольном участке границе с Ростовской областью
10:01
В Луганской ОВА заявили об уменьшении количества атак Белогоровки оккупантами
09:30
«ДНР» сменила «мэра» Мариуполя. Теперь им стал экс-начальник милиции города
все новости
12:59
Правительство Германии объявило, что направит Украине танки
12:42
Пять руководителей областных прокуратур уволены с должностей
12:29
Оккупанты жалуются, что под Угледаром активизировались бои, но результатов нет
12:27
Продукты для Минобороны Украины закупаются существенно дороже, чем такие же для ГПСУ — ЗМІ
12:00
Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай
11:33
В Украине из-за похолодания увеличился дефицит мощности в энергосистеме
11:28
Зеленский ввел в действие ужесточенные санкции против Новинского и крымских церковников
10:45
Угледар — под интенсивными обстрелами, повреждены десятки домов
10:32
Армия РФ за сутки атаковала 11 населенных пунктов Донецкой области
10:32
«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки
09:51
Войска РФ атаковали Херсонскую область 52 раза за сутки
09:27
В РФ мобилизуют на войну мужчин, которых ранее депортировали из Украины
09:05
Двое британцев погибли при попытке эвакуации жительницы Соледара, сообщили их семьи
08:56
Утром оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области
08:39
Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военных за бегство с поля боя
все новости
ВИДЕО
Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ► Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ►
24 января, 22:59
Армия РФ обстреляла Константиновку, ранили чеьверых мирных жителей. Фото: Павел Кириленко Войска РФ обстреляли Константиновку, ранили четверых мирных жителей
24 января, 12:57
Будущее Навального: свобода или смерть в тюрьме? ► Будущее Навального: свобода или смерть в тюрьме? ►
24 января, 00:57

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама