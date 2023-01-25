Оккупанты жалуются, что под Угледаром активизировались бои, но результатов нет

На Угледарском направлении — активизация боевых действий, так как оккупационным войскам «дан жесткий приказ: на запад». Однако выраженных результатов у оккупантов нет. Об этом заявил командир батальона «Восток» «народной милиции ДНР» Александр Ходаковский.



По его словам, «брать в лоб» населенный пункт командование «целесообразности не видит».



«Самое трудное — эвакуация раненых. Группа, выносящая раненого из зоны поражения, представляет собой крупную маломаневренную цель, которую противник легко обнаруживает и обрабатывает огнем. Транспорт можно подтянуть только до определенной дистанции, и до точки погрузки приходится нести раненого на руках, преодолевая открытые участки местности. Хорошо, что нет сильного мороза — стабильные могут ждать, не боясь обморожения», — отметил Ходаковский.



Также он добавил, что темпы продвижения снизились.



«Противник подтянул резервы и усилил сопротивление, проявив наиболее активные узлы. С рассвета и по настоящее время наша артиллерия занимается их подавлением, пехота производит перегруппирование. Наши потери существенно ниже, чем принес первый же день наступления на Павловку, но и выраженных результатов пока нет. На некоторых участках противник был выбит с первой линии, но отошел "за крепостные стены" шахтных коммуникаций практически в черте Угледара», — сообщил командир батальона «Восток» группировки «ДНР».

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Напомним, руководитель областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что Угледар находится под интенсивными обстрелами, за минувшие сутки повреждены 42 дома.



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