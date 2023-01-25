Окупанти скаржаться, що під Вугледаром активізувалися бої, але результатів немає

На Вугледарському напрямку активізація бойових дій, оскільки окупаційним військам «дано жорсткий наказ: на захід». Проте виразних результатів в окупантів немає. Про це заявив командир батальйону «Схід» «народної міліції ДНР» Олександр Ходаковський.



За його словами, «брати в лоб" населений пункт командування «доцільності не бачить».



«Найважче — евакуація поранених. Група, що виносить пораненого із зони ураження, є великою маломаневреною метою, яку противник легко виявляє та обробляє вогнем. Транспорт можна підтягнути лише до певної дистанції, і до точки навантаження доводиться нести пораненого на руках, долаючи відкриті ділянки місцевості. Добре, що немає сильного морозу — стабільні можуть чекати, не боячись обмороження», — зазначив Ходаковський.



Також він додав, що темпи просування знизилися.



«Противник підтягнув резерви та посилив опір, виявивши найактивніші вузли. Зі світанку й до теперішнього часу наша артилерія займається їх придушенням, піхота перегруповує. Наші втрати суттєво нижчі, ніж приніс перший день наступу на Павлівку, але й виражених результатів поки немає. На деяких ділянках противника було вибито з першої лінії, але відійшло "за кріпосні стіни" шахтних комунікацій практично в межах Вугледара», — повідомив командир батальйону «Схід» угруповання «ДНР».

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Нагадаємо, керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що Вугледар перебуває під інтенсивним обстрілом, за минулу добу пошкоджено 42 будинки.



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