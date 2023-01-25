Правительство Германии объявило, что направит Украине танки

Украина получит 14 танков Leopard 2 от Германии. Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ.



«Федеральное правительство приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины боевые танки Leopard-2. Это результат интенсивных консультаций, проведенных с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии», — говорится в сообщении.



Уточняется, что Германия намерена быстро собрать два танковых батальона. На первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера. Также Германия подготовит украинские экипажи. В дополнение к обучению, пакет будет также включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем.



Кроме того, Германия предоставит странам-партнерам, которые хотят быстро поставить Украине танки Leopard 2 из своих запасов, соответствующие разрешения на их передачу.

Украина уже несколько месяцев требует от партнеров танки Leopard 2. В последние несколько недель на Западе усилились опасения, что весной Россия может начать новое наступление. Тогда ВСУ могли бы использовать тяжелые боевые танки в сочетании с более легкими моделями бронетехники, которые уже были обещаны, чтобы отразить атаку или перейти в наступление самим.