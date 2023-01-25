Уряд Німеччини оголосив, що направить Україні танки

Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Німеччини Про це йдеться у заяві уряду ФРН.



«Федеральний уряд вирішив надати Збройним силам України бойові танки Leopard-2. Це результат інтенсивних консультацій, проведених із найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», — йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що Німеччина має намір швидко зібрати два танкові батальйони. На першому етапі буде надана рота з 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. Також Німеччина підготує українські екіпажі. Крім навчання, пакет буде також включати логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.



Крім того, Німеччина надасть країнам-партнерам, які хочуть швидко поставити Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів, відповідні дозволи на їх передачу.

Україна вже кілька місяців вимагає від партнерів танків Leopard 2. В останні кілька тижнів на Заході посилилися побоювання, що навесні Росія може розпочати новий наступ. Тоді ЗСУ могли б використовувати важкі бойові танки у поєднанні з легшими моделями бронетехніки, які вже були обіцяні, щоб відбити атаку або перейти у наступ самим.