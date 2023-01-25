Ермак объяснил, когда Украина воспользуется ленд-лизом

Лэнд-лиз заработает для Украины тогда, когда это будет оправдано. Об этом в интервью Forbes сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



«Как только мы будем понимать, что он нам нужен, это оправдано, он заработает. Нет никаких предохранителей и никаких преград для того, чтобы его использовать», - отметил руководитель Офиса президента.



Он подчеркнул, что не стоит забывать об экономике, поскольку программа не является бесплатной.



«Сегодня все, что получаем, мы получаем как помощь. Надо еще не забывать об экономике. Сегодня одиннадцатый месяц войны, но экономика работает, государство платит пенсии и заработные платы», - сказал он.



В то же время руководитель Офиса президента напомнил и о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, в мире мало стран, которые бы продержались в такой войне в течение одиннадцати месяцев.

Ранее представитель МИД Олег Николенко рассказал, что США пока передают военную помощь Украине по другим программам и не используют ленд-лиз, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем.