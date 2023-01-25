Єрмак пояснив, коли Україна скористається ленд-лізом

Ленд-ліз почне працювати для України тоді, коли це буде виправдано. Про це в інтерв'ю Forbes сказав керівник офісу президента Андрій Єрмак.



«Щойно ми розумітимемо, що він нам потрібен, це виправдано, він запрацює. Немає жодних запобіжників та жодних перепон для того, щоб його використати», - зазначив керівник Офісу президента.



Він наголосив, що не варто забувати про економіку, оскільки програма не є безкоштовною.



«Сьогодні все, що отримуємо, ми отримуємо як допомогу. Треба ще не забувати про економіку. Сьогодні одинадцятий місяць війни, але економіка працює, держава платить пенсії та заробітні плати», - сказав він.



Водночас, керівник Офісу президента нагадав і про ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, у світі мало країн, які протрималися б у такій війні протягом одинадцяти місяців.

Раніше представник МЗС Олег Ніколенко розповів, що США поки що передають військову допомогу Україні за іншими програмами і не використовують ленд-ліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому.