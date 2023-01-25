ВСУ не собираются покидать Бахмут, ситуация в городе под контролем — Генштаб

Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута Донецкой области, пока в городе есть возможность удерживать позиции и обороняться. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.



Он сказал, что вопрос о выходе ВСУ из Бахмута сейчас не стоит.

По словам Ковалева, ситуация в Бахмуте под контролем, украинские силы дают отпор оккупантам.



«Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться», — сообщил он, добавив, что находящийся вблизи Соледар оккупанты сравняли с землей, потому и было принято решение вывести Силы обороны Украины из этого населенного пункта.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска вышли из города Соледар Бахмутского района Донецкой области.