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ВСУ не собираются покидать Бахмут, ситуация в городе под контролем — Генштаб

25 января 2023, 15:48

ВСУ не собираются покидать Бахмут, ситуация в городе под контролем — Генштаб

Вооруженные Силы Украины не будут выходить из Бахмута Донецкой области, пока в городе есть возможность удерживать позиции и обороняться. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. 

Он сказал, что вопрос о выходе ВСУ из Бахмута сейчас не стоит.

По словам Ковалева, ситуация в Бахмуте под контролем, украинские силы дают отпор оккупантам.

«Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться», — сообщил он, добавив, что находящийся вблизи Соледар оккупанты сравняли с землей, потому и было принято решение вывести Силы обороны Украины из этого населенного пункта.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска вышли из города Соледар Бахмутского района Донецкой области.

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