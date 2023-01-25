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В ВСУ подтвердили отход украинских войск из Соледара

25 января 2023, 13:52

В ВСУ подтвердили отход украинских войск из Соледара

Украинские войска вышли из города Соледар Бахмутского района Донецкой области. Об этом в комментарии AFP сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«После многомесячных тяжелых боев, в том числе в течение последних недель, ВСУ оставили Соледар и отошли к окраинам на заранее подготовленные позиции», — сказал он.

Череватый не сообщил AFP, когда украинские войска ушли из Соледара, но сказал, что маневр был тщательно спланирован.

13 января Минобороны РФ заявило о полном захвате Соледара. Однако в ВСУ на это заявили, что бои за город продолжаются.

В тот же день американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты стали свидетелями организованного отвода украинских войск у Соледара.

Британская разведка сообщила, что к концу 16 января украинские силы, скорее всего, были выведены из города Соледар и установили новые оборонительные рубежи на западе.

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