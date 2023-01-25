ЗСУ не збираються залишати Бахмут, ситуація в місті під контролем — Генштаб

Збройні Сили України не виходитимуть з Бахмута Донецької області, поки в місті є можливість утримувати позиції і захищатися. Про це в ефірі телемарафону повідомив прес-секретар Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.



Він сказав, що питання про вихід ЗСУ з Бахмута зараз не стоїть.

За словами Ковальова, ситуація в місті під контролем, українські сили дають відсіч окупантам.



«Поки у Бахмуті є підвали і можливості тримати цю територію, бійці там залишатимуться», — повідомив він, додавши, що окупанти зрівняли із землею Соледар, тому і було прийнято рішення вивести Сили оборони України з цього населеного пункту, який знаходится поряд з Бахмутом.

Раніше спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські війська вийшли з міста Соледар Бахмутського району Донецької області.