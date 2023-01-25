Массированный обстрел Берислава: Снаряды попали в магазин, есть погибшие и раненые

Берислав. Фото: ОВА

Российская армия массированным огнем накрыла Берислав. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.



«Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди. Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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