Масований обстріл Берислава: Снаряди влучили в магазин, є загиблі та поранені

Берислав. Фото: ОВА

Російська армія масованим вогнем накрила Берислав. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.



«Посеред дня росіяни цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу», — йдеться в повідомленні.

Читайте також: Війська РФ атакували Херсонську область 52 рази на добу

Дивіться також:



