Два поезда задерживаются из-за обесточивания отдельных участков — «Укрзализница»

По причине обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов «Укрзализницы» задерживаются на 30 минут и более. Об этом сообщили в «Укрзализнице».

Речь о поезде №43/44, который следует из Ивано-Франковска в Киев, он задерживается на 1 час 8 минут, а такеже о поезде №743/744 (Киев – Львов), он опаздывает на 46 минут.

«В связи с повреждениями контактной сети на железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск в спальных вагонов под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно», - рассказали в компании.

Также в «Укрзализнице» сообщили, что киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику.

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