Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Два поезда задерживаются из-за обесточивания отдельных участков — «Укрзализница»

26 января 2023, 09:50

Два поезда задерживаются из-за обесточивания отдельных участков — «Укрзализница»

По причине обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов «Укрзализницы» задерживаются на 30 минут и более. Об этом сообщили в «Укрзализнице».

Речь о поезде №43/44, который следует из Ивано-Франковска в Киев, он задерживается на 1 час 8 минут, а такеже о поезде №743/744 (Киев – Львов), он опаздывает на 46 минут.

«В связи с повреждениями контактной сети на железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск в спальных вагонов под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно», - рассказали в компании.

Также в «Укрзализнице» сообщили, что киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Организации
Укрзализныця
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:35
«ДНР»: В Донецке утром в результате обстрела ранены женщина и ребенок
23:00
Главные события в оккупации 25 января
21:41
«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного
20:50
ВСУ: В Горловке оккупанты угрожают людям увольнениями за отказ получить паспорт РФ
16:20
В Крыму по ТВ показали выступление Зеленского
15:44
Путин поддержал идею отправить студенческие стройотряды на оккупированные территории
15:15
Горловка полностью обесточена, заявили в «ДНР»
15:03
«ДНР»: Житель Донецка получил ранение в ходе обстрела
12:00
Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай
10:32
«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки
09:27
В РФ мобилизуют на войну мужчин, которых ранее депортировали из Украины
23:32
Главные события в оккупации 24 января
20:40
Россия решила организовать в оккупации исправительные колонии
16:42
В Бердянске взорвался автомобиль
16:15
Прямое попадание снаряда: В поселке под Донецком погиб мужчина
все новости
10:35
«ДНР»: В Донецке утром в результате обстрела ранены женщина и ребенок
10:13
В Угледаре снарядами армии РФ повреждено семнадцать домов
10:03
Массированный ракетный удар: Работает ПВО, в Киеве — взрывы, есть погибший и пострадавшие
09:50
Два поезда задерживаются из-за обесточивания отдельных участков — «Укрзализница»
09:39
Славянск ночью попал под обстрел, взрывной волной повреждены дома
08:55
Армия РФ ночью ударила по Купянску ракетой «С-300»
08:39
На Донетчине из-за обстрелов один человек погиб и семь ранены
08:33
ВСУ уничтожили ночью 24 из 24 запущенных армией РФ по Украине «Shahed-136/131»
23:24
У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ►
23:00
Главные события в оккупации 25 января
22:25
Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону под Бахмутом и Угледаром, идут тяжелые бои – Маляр
21:41
«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного
21:36
Россия запустила дроны-камикадзе, сообщил глава Николаевской ОВА Ким
21:31
У США нет подтверждений, что коррупция в Украине затронула иностранную поддержку
20:50
ВСУ: В Горловке оккупанты угрожают людям увольнениями за отказ получить паспорт РФ
все новости
ВИДЕО
У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ► У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ►
25 января, 23:24
Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ► Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ►
24 января, 22:59
Армия РФ обстреляла Константиновку, ранили чеьверых мирных жителей. Фото: Павел Кириленко Войска РФ обстреляли Константиновку, ранили четверых мирных жителей
24 января, 12:57

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама