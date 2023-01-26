Два потяги затримуються через знеструмлення окремих ділянок — «Укрзалізниця»

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 з 70 рейсів «Укрзалізниці» затримуються на 30 хвилин і більше. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Йдеться про поїзд №43/44, що прямує з Івано-Франківська до Києва, він затримується на 1 годину 8 хвилин, а також про поїзд №743/744 (Київ – Львів), він спізнюється на 46 хвилин.

«У зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці ми організовуємо пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково», - розповіли в компанії.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що київська кільцева електричка курсує чітко за графіком.

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