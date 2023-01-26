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Войска РФ обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки

26 января 2023, 10:54

Войска РФ обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Войска РФ обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области Войска РФ обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали 33 факта нарушения законов и обычаев войны со стороны войск РФ за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые и погибшие мирные жители.

За сутки российские войска обстреляли 16 населенных пунктов региона, ударили по городам Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, Красногоровка, Покровск, Торецк, Константиновка, Славянск, Курахово, пгт Большая Новоселка, Очеретино, селах Времовка, Ивановка, Карловка, Парасковеевка, Дачное.

Армия РФ атаковала мирное население Донецкой области из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», артиллерии, минометов.

Уничтожены и повреждены российскими оккупантами за сутки 20 гражданских объектов Донетчины – 8 жилых домов, больница, железнодорожная станция, автобусная остановка, линия электропередач, железнодорожное полотно, автомобили.

Из авиации российская армия ударила по Великой Новоселке. 

«Три ракеты «С-300» российские войска направили по Краматорскому району. Один снаряд попал в село Ивановка, разрушения получили больница и 4 частных дома. Еще одна ракета ударила по Славянску, поврежден многоквартирный дом. Третий удар пришелся на Константиновку, обошлось без повреждений. Во всех случаях люди не пострадали. Из «Смерчей» враг обстрелял Покровск, попал в железнодорожное полотно. Из «Градов» - накрыл Авдеевку, город подвергся 14 атакам, поврежден многоквартирный дом. Информация о жертвах не поступала», - рассказали правоохранители.

Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов есть погибшие и травмированые в Бахмуте, также есть раненые в Красногоровке, Парасковеевке, Торецке.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 180 человек, с начала обязательной эвакуации – более 36 860 человек, среди них 5355 – дети, 2041 – люди с инвалидностью.

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