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Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Донецької області за добу

26 січня 2023, 10:54

Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Донецької області за добу

Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 33 факти порушення законів та звичаїв війни з боку військ РФ за минулу добу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені та загиблі мирні жителі.

За добу російські війська обстріляли 16 населених пунктів регіону, вдарили по містах Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Красногорівка, Покровськ, Торецьк, Костянтинівка, Слов’янськ, Курахове, смт Велика Новосілка, Очеретине, селах Времівка, Іванівка, Карлівка, Парасковіївка, Дачне.

Армія РФ атакувала мирне населення Донецької області з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», артилерії, мінометів.

Знищено та пошкоджено російськими окупантами за добу 20 цивільних об'єктів Донеччини – 8 житлових будинків, лікарня, залізнична станція, автобусна зупинка, лінія електропередач, залізничне полотно, автомобілі.

З авіації російська армія вдарила по Великій Новосілці.

«Три ракети «С-300» російські війська спрямували по Краматорському району. Один снаряд поцілив у село Іванівка, руйнувань зазнали лікарня та 4 приватних оселі. Ще одна ракета вдарила по Слов’янську, пошкоджено багатоквартирний будинок. Третій удар прийшовся на Костянтинівку, обійшлося без пошкоджень. В усіх випадках люди не постраждали. Зі «Смерчів» ворог обстріляв Покровськ, поцілив у залізничне полотно. З «Градів» - накрив Авдіївку, місто зазнало 14 атак, пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація щодо жертв не надходила», - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі та травмовані в Бахмуті, також є поранені у Красногорівці, Парасковіївці, Торецьку.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 180 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 36 860 осіб, серед них 5355 – діти, 2041 – люди з інвалідністю.

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