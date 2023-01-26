В Кременной и Рубежном из-за взрывов пострадали десятки оккупантов — Луганская ОВА

Силы обороны Украины в Луганской области ведут тяжелые бои и имеют определенные успехи. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его информации, вчера, 25 января, в Кременной и Рубежном из-за взрывов пострадали десятки российских военных. Ранее группировка «ЛНР» сообщила, что по нескольким зданиям в Кременной и Рубежном были нанесены удары с РСЗО HIMARS.



Также Гайдай рассказал, что армия РФ закрывает города Луганской области, делая передвижение по оккупированным территориям только по пропускам. В некоторых населенных пунктах региона россияне, как рассказал глава Луганской ОВА, обустроили помещение для жестких допросов местных жителей. Кроме того участились выборочные рейды оккупантов по населенным пунктам – «они выбирают из десятка не понравившихся людей, отвозят их в Луганск в тюрьме, откуда последние практически не возвращаются».



«Семь тюрем создадут россияне в Луганской области - будут запугивать местных и сажать туда тех, кто отказался воевать», - рассказали в администрации, добавив, что в эти тюрьмы также будут сажать «своих дезертиров», и еще с их помощью запугивать мирных людей.

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