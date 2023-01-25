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«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного

Фото
25 января 2023, 21:41

«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного

«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного

Группировка «ЛНР» показала на фото последствия удара по оккупированным Кременной и Рубежному.

В группировке заявили, что удар был нанесен украинской армией из реактивных систем залпового огня HIMARS. Под удар попала Рубежанская придорожная гостиница. Украинская сторона информацию пока не комментировала.

Утверждается, что по Кременной было выпущено 6 ракет. В городе разрушены районная музыкальная школа, средняя школа № 4, учебно-воспитательный комплекс, а также повреждено здание администрации района и кафе «Теремок».

ВСУ продолжают вести бои за Кременную.

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