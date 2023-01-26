У Кремінній та Рубіжному через вибухи постраждали десятки окупантів — Луганська ОВА

Сили оборони України в Луганській області ведуть важкі бої та мають певні успіхи. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його інформацією, вчора, 25 січня, у Кремінній та Рубіжному через вибухи постраждали десятки російських військових. Раніше групування «ЛНР» повідомило, що по декільком будівлям у Кремінній та Рубіжному було завдано ударів з РСЗВ HIMARS.



Гайдай також розповів, що армія РФ закриває міста Луганської області, роблячи пересування по окупованих територіях тільки за перепустками. У деяких населених пунктах регіону росіяни, як розповів голова Луганської ОВА, облаштували приміщення для жорстких допитів місцевих жителів. Крім того почастішали вибіркові рейди окупантів по населених пунктах – «вони обирають з десяток людей, які не сподобалися, відвозять їх до Луганська у в’язниці, звідки останні практично не повертаються».



«Сім в’язниць створять росіяни на Луганщині – залякуватимуть місцевих і саджатимуть туди тих, хто відмовився воювати», - розповіли в адміністрації, додавши, що в ці в'язниці також садитимуть «своїх дезертирів», і ще з їхньою допомогою залякуватимуть мирних людей.

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