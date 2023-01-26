Самая сложная ситуация со светом в Киевской, Одесской и Винницкой областях – Минэнерго

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



«Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях», - написал министр.



По его словам, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.



Кроме этого, в Днепровском регионе на одном из энергообъектов уничтожено основное высоковольтное оборудование, сообщило НЭК «Укрэнерго».



Отмечается, что в энергосистеме страны наблюдается значительный дефицит электроэнергии и до всех областей доведены лимиты потребления.



Сегодня в результате российского обстрела были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области, а также в Киевской.