Массированный ракетный удар: Работает ПВО, в Киеве — взрывы, есть погибший и пострадавшие

Российские военные могут осуществить очередную массированную ракетную атаку прямо сейчас. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она подчеркнула, что не стоит игнорировать сигналы о воздушной тревоге.
«Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации — стратегической — с направления Каспийского моря», — сказала она.
По информации ОК «Юг», в Черном море находятся три ракетоносителя, готовые в любой момент запустить до 20 «Калибров».
Гуменюк сказала, что оккупанты продолжают использовать наработанную тактику: сначала запускают дроны-камикадзе, чтобы истощить украинскую систему ПВО. После этого осуществляется массированный ракетный удар.
Отметим, что в Украине объявлена воздушная тревога.
Также в ряде областей из-за угрозы ракетной атаки, по информации «ДТЭК», применяются превентивные отключения света.
Позже председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о пуске крылатых ракет.
Обновлено. Российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, украинская ПВО уже сбила несколько ракет.
О взрывах и возможной работе ПВО сообщают в Днепропетровской и Киевской областях, в Николаевской области, в Виннице и Одессе. Работу ПВО подтвердили в Киевской областной военной администрации.
Борзов проинформировал, что идет воздушный бой. Он подчеркнул, что ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.
В КГВА отметили, что оккупанты выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. ПВО сбила все воздушные цели.
Спикер Воздушных Украины сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что есть попадание российских ракет в Винницкой области.
О взрывах сообщают в Житомирской области, Запорожье и Киеве. Дым в Запорожской области:
Взрыв в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Кличко также сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы.
«Все службы следуют на место», — отметил он.
Фото с места «прилета» в Киеве публикуют Telegram-каналы. Отмечается, что у стоящих рядом машин вылетели стекла.
В КГВА сообщили, что в результате падения части российской ракеты в Голосеевском районе столицы есть пострадавшие.
Кличко уточнил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики.
В Одесской области в результате ракетных ударов повреждены два объекта критической инфраструктуры. Без пострадавших, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
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