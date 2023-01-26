Массированный ракетный удар: Работает ПВО, в Киеве — взрывы, есть погибший и пострадавшие

Российские военные могут осуществить очередную массированную ракетную атаку прямо сейчас. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



Она подчеркнула, что не стоит игнорировать сигналы о воздушной тревоге.



«Сейчас мы наблюдаем активность вражеской авиации — стратегической — с направления Каспийского моря», — сказала она.



По информации ОК «Юг», в Черном море находятся три ракетоносителя, готовые в любой момент запустить до 20 «Калибров».



Гуменюк сказала, что оккупанты продолжают использовать наработанную тактику: сначала запускают дроны-камикадзе, чтобы истощить украинскую систему ПВО. После этого осуществляется массированный ракетный удар.



Отметим, что в Украине объявлена воздушная тревога.



Также в ряде областей из-за угрозы ракетной атаки, по информации «ДТЭК», применяются превентивные отключения света.



Позже председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о пуске крылатых ракет.



Обновлено. Российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, украинская ПВО уже сбила несколько ракет.



О взрывах и возможной работе ПВО сообщают в Днепропетровской и Киевской областях, в Николаевской области, в Виннице и Одессе. Работу ПВО подтвердили в Киевской областной военной администрации.

Борзов проинформировал, что идет воздушный бой. Он подчеркнул, что ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.



В КГВА отметили, что оккупанты выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет. ПВО сбила все воздушные цели.



Спикер Воздушных Украины сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что есть попадание российских ракет в Винницкой области.



О взрывах сообщают в Житомирской области, Запорожье и Киеве. Дым в Запорожской области:

Взрыв в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко.



Кличко также сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы.



«Все службы следуют на место», — отметил он.



Фото с места «прилета» в Киеве публикуют Telegram-каналы. Отмечается, что у стоящих рядом машин вылетели стекла.



В КГВА сообщили, что в результате падения части российской ракеты в Голосеевском районе столицы есть пострадавшие.



Кличко уточнил, что в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавших госпитализировали медики.



В Одесской области в результате ракетных ударов повреждены два объекта критической инфраструктуры. Без пострадавших, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.



Смотрите также:



