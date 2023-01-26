Найскладніша ситуація зі світлом у Київській, Одеській та Вінницькій областях – Міненерго

Внаслідок ракетної атаки РФ є потрапляння в об'єкти енергетичної інфраструктури. Запроваджено аварійні відключення: найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській та Вінницькій областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.



«Завдяки чудовій роботі ППО збита велика кількість ракет. На жаль, є влучення до об'єктів енергетичної інфраструктури. Введено аварійні відключення. Найскладніша ситуація зараз у Київській, Одеській та Вінницькій областях», - написав міністр.



За його словами, енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.



Окрім цього, у Дніпровському регіоні на одному з енергооб'єктів знищено основне високовольтне обладнання, повідомило НЕК «Укренерго».



Наголошується, що в енергосистемі країни спостерігається значний дефіцит електроенергії та до всіх областей доведено ліміти споживання.



Сьогодні внаслідок російського обстрілу було пошкоджено два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині, а також на Київщині.