РФ применила «Кинжалы» и другие ракеты. ВСУ уничтожили 47

Вооруженные силы Украины уничтожили 47 ракет российской армии запущенных оккупантами по Украине. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



Отмечается, что на этот раз оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования. Речь о Х-47 «Кинжал», которыми армия РФ обстреливала Украину из двух самолетов МиГ-31К; крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, запущенных утром из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря; крылатых ракетах морского базирования «Калибр», ими оккупанты стреляли с кораблей и подводных лодок с акватории Черного моря, а также управляемых авиационных ракетах Х-59, запущенных с российских самолетов Су-35.



«В целом противник осуществил 55 пусков ракет разного базирования (до 2 Х-47 «Кинжал», до 40 КР «Х-101/Х-555», до 9 КР «Калибр», 4 КАР Х-59). Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожено 47 крылатых и управляемых авиационных ракет. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей», - рассказали военные.

В противовоздушный бой, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

У Кремля заканчиваются запасы боеспособных ракет, сообщает украинская разведка. Как это изменит ситуацию? Стрелять станут реже — или все также, но с меньшим уроном? Что сейчас происходит на российских оборонных заводах, а заодно и в умах российских чиновников? И сможет ли Кремль наладить производство новых ракет, которыми продолжит атаковать Украину?



Об этом — в новом видео журналиста Алексея Мацуки.