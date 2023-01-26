РФ застосувала «Кинджали» та інші ракети. ЗСУ знищили 47

Збройні сили України знищили 47 ракет російської армії, запущених окупантами по Україні. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



Наголошується, що цього разу окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування. Мова про Х-47 «Кинджал», якими армія РФ обстрілювала Україну з двох літаків МіГ-31К; крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, запущені вранці із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря; крилаті ракети морського базування «Калібр», ними окупанти стріляли з кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря, а також керовані авіаційні ракети Х-59, запущених із російських літаків Су-35.



«Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 «Кинджал», до 40 КР «Х-101/Х-555», до 9 КР «Калібр», 4 КАР Х-59). Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей», - розповіли військові.

У протиповітряний бій, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України.

Кремль закінчує запаси боєздатних ракет, повідомляє українська розвідка. Як це змінить ситуацію? Стрілятимуть рідше — чи все також, але з меншою шкодою? Що зараз відбувається на російських оборонних заводах, а заразом і в умах російських чиновників? Чи зможе Кремль налагодити виробництво нових ракет, якими продовжить атакувати Україну?



Про це у новому відео журналіста Олексія Мацукі.