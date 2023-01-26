Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин пригласил Игоря Гиркина на фронт после критики

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил бывшего боевика группировки «ДНР», ветерана ФСБ России Игоря Гиркина (Стрелкова) на фронт на оккупированную территорию Луганской области. Слова Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграм.



«Я как старший начальник ЧВК "Вагнер" приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», — говорится в сообщении.



Пригожин предложил Гиркину «прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений».



«Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», — подчеркнул Пригожин.



В ответ Гиркин заявил, что никаких конкретных предложений не получил. Однако он ожидает приглашений не через СМИ, а переговоров «в нормальном режиме - т.е. через официальных представителей ЧВК "Вагнер"».

В декабре 2022 года Гиркин сообщил, что вернулся в Москву из зоны боевых действий в Украине. Эта была его третья попытка попасть на войну против Вооруженных сил Украины. Однако, по его словам, после непродолжительного пребывания в зоне боевых действий, он был исключен из списков личного состава подразделения «ДНР».