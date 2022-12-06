Гиркин сообщил о возвращении с Донбасса в Москву. Его исключили из подразделения «ДНР»

Бывший боевик группировки «ДНР», ветеран ФСБ России Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что вернулся в Москву из зоны боевых действий в Украине.



В своем-телеграм-канале он рассказал, что это была его третья попытка попасть на войну против Вооруженных сил Украины.



Однако, по словам Гиркина, после непродолжительного пребывания в зоне боевых действий, он был исключен из списков личного состава подразделения «ДНР». «Все эти манипуляции (вероятно, проделанные под давлением "сверху") никакими приказами не оформлялись», — подчеркнул Гиркин.



О том, что Гиркин отправился воевать в Украину в качестве добровольца стало известно в середине октября.

В середине ноября Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих обвиняемых по делу о крушении самолета рейса МН17. Это россияне Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко.

