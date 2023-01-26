Засновник ПВК «Вагнер» Пригожин запросив Ігоря Гіркіна на фронт після критики

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин запросив колишнього бойовика угруповання «ДНР», ветерана ФСБ Росії Ігоря Гіркіна (Стрілкова) на фронт на окуповану територію Луганської області. Слова Пригожина опублікувала його прес-служба у телеграмах.



«Я як старший начальник ПВК "Вагнер" запрошую пана Гіркіна на фронт, щоб перевірити правильність його позиції та використати, як він заявляв, його бойовий досвід», — йдеться у повідомленні.



Пригожин запропонував Гіркіну «прибути на територію ЛНР для призначення на керівну посаду, згідно з його компетенцією, в один із штурмових підрозділів».



«Безперечно, високу посаду йому ніхто запропонувати не зможе, для цього необхідно показати свої можливості. Настав час переходити від слів до справи», — підкреслив Пригожин.



У відповідь Гіркін заявив, що жодних конкретних пропозицій не отримав. Однак він чекає на запрошення не через ЗМІ, а переговорів «у нормальному режимі - тобто через офіційних представників ПВК "Вагнер"».

У грудні 2022 року Гіркін повідомив, що повернувся до Москви із зони бойових дій в Україні. Це була його третя спроба потрапити на війну проти Збройних Сил України. Однак, за його словами, після нетривалого перебування в зоні бойових дій його виключили зі списків особового складу підрозділу «ДНР».