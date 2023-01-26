Артобстрел Очеретино: Два человека погибли, один ранен

Очеретино. Фото: ОВА

Российская армия обстреляла Очеретино в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома. Двух местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось — они получили травмы, несовместимые с жизнью. Раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь», — отметил Кириленко.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель, еще семь человек были ранены.



Смотрите также:



