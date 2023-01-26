Артобстріл Очеретиного: Двоє людей загинули, одну поранено

Очеретине. Фото: ОВА

Російська армія обстріляла Очеретине в Донецькій області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнували щонайменше три приватні будинки. Двох місцевих жителів, які опинилися в епіцентрі обстрілу, врятувати не вдалося — вони отримали травми, несумісні з життям. Пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні. Йому надано медичну допомогу», — зазначив Кириленко.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель, ще сімох людей було поранено.



Дивіться також:



