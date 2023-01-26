Оккупанты в Мариуполе перестали платить пенсии людям без паспорта РФ

В оккупированном Мариуполе с первого января приостановлена выплата пенсий и других выплат пенсионерам, которые не имеют российских паспортов. При этом в самом Мариуполе оккупанты паспорта РФ не выдают. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Эксперимент по истреблению людей пожилого возраста в Мариуполе набирает новых красок… Процедура получения паспорта занимает минимум два месяца. То есть мало того, что людям не оставили выбора относительно паспортизации и предоставили простой выбор: паспорт или голодная смерть. Так еще и до марта вопрос: "Как выжить?" остается без ответа», — рассказал Андрющенко.



По его словам, в городе примерно 65 тысяч человек пенсионного возраста. В условиях искусственного лишения возможности выжить без денег, их количество может стремительно сократиться уже к началу весны, считает советник мэра.



«Подобные проблемы начались с другим денежным содержанием и даже заработными платами. Ситуация ухудшается сокращением имеющейся наличности в так называемых "банках". Очередь к банкомату надо занимать в 05:00. Единственный на Левобережье банкомат в итоге выведен из строя… В пунктах выдачи гуманитарки не просто очереди, а реальные драки между горожанами. Людей отбросили в пещерные условия выживания», — отметил он.

Ранее Андрющенко сообщал о принудительной паспортизации Мариуполя. По его словам, с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и работников «госвласти».