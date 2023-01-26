Окупанти в Маріуполі перестали платити пенсії людям без паспорта РФ

В окупованому Маріуполі з першого січня припинено виплату пенсій та інших виплат пенсіонерам, які не мають російських паспортів. При цьому в самому Маріуполі окупанти паспорти РФ не видають. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Експеримент із винищення людей похилого віку в Маріуполі набирає нових барв... Процедура отримання паспорта займає мінімум два місяці. Тобто мало того, що людям не залишили вибору щодо паспортизації та надали простий вибір: паспорт або голодна смерть. Так ще й до березня питання: "Як вижити?" залишається без відповіді», — розповів Андрющенко.



За його словами, у місті приблизно 65 тисяч осіб пенсійного віку. В умовах штучного позбавлення можливості вижити без грошей, їхня кількість може стрімко скоротитися вже до початку весни, вважає радник мера.



«Подібні проблеми почалися з іншим грошовим утриманням і навіть заробітними платами. Ситуація погіршується скороченням наявної готівки в так званих "банках". Чергу до банкомата треба займати о 05:00. Єдиний на Лівобережжі банкомат зрештою виведений з ладу... У пунктах видачі гуманітарки не просто черги, а реальні бійки між городянами. Людей відкинули в печерні умови виживання», — зазначив він.

Раніше Андрющенко повідомляв про примусову паспортизацію Маріуполя. За його словами, з 1 січня обов'язковим стає отримання російських паспортів для всіх вчителів, медиків, поліцейських і працівників «держвлади».