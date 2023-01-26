Тищенко исключили из партии «Слуга народа»

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк исключила народного депутата Николая Тищенко из состава политсилы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.



«Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 устава партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии», – написала она.



В то же время глава фракции Давид Арахамия созвал срочное заседание, чтобы исключить Тищенко из фракции.



«Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны», - написал он в Telegram.



Ранее спикер фракции Юлия Палийчук уточнила, что Тищенко уволен с должности зампредседателя парламентской фракции «Слуга народа».



Сегодня стало известно, что Тищенко организует в Таиланде встречу с представителями украинского общества. Об этом сообщили в украинском посольстве. Встреча была анонсирована чуть больше, чем за сутки от запланированной даты.