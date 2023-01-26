Тищенка виключили з партії «Слуга народу»

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виключила народного депутата Миколу Тищенка зі складу політсили. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.



"Керуючись положеннями п.9.1.22 статті 9 статуту партії "Слуга народу", ухвалила рішення про виключення народного депутата Миколи Тищенка з партії", - написала вона.



Водночас, голова фракції Давид Арахамія скликав термінове засідання, щоб виключити Тищенка з фракції.



«Упевнений, нікому не треба пояснювати, за що. Сподіваюся, після цього до всіх дійде остаточно, у чому полягає робота депутата країни, що воює», - написав він у Telegram-каналі.



Раніше речник фракції Юлія Палійчук уточнила, що Тищенка звільнено з посади заступника голови парламентської фракції «Слуга народу».



Сьогодні стало відомо, що Тищенко організує у Таїланді зустріч із представниками українського суспільства. Про це повідомили в українському посольстві. Зустріч була анонсована трохи більше ніж за добу від запланованої дати.