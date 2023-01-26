В Харьковской области в результате обстрела погибли два человека

В поселке Двуречная на Харьковщине в результате российских обстрелов погибли два человека. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.



«Оккупанты сегодня днем обстреляли пгт Двухлетнюю. По предварительной информации, погибли двое гражданских: мужчина и женщина», - говорится в сообщении.



Масштабы разрушений уточняются, отметил глава ОВА.



Днем противник обстрелял освобожденный поселок Казачья Лопань в Харьковском районе и город Купянск. Росармия, по данным прокуратуры, использовала «Грады».