У Харківській області внаслідок обстрілу загинули двоє людей

У селищі Дворічна на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Окупанти сьогодні вдень обстріляли смт Дворічний. За попередньою інформацією, загинули двоє цивільних: чоловік та жінка», - йдеться у повідомленні.



Масштаби руйнувань уточнюються, наголосив глава ОВА.



Вдень противник обстріляв звільнене селище Козача Лопань у Харківському районі та місто Куп'янськ. Росармія, за даними прокуратури, використала "Гради".