Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2

Глава Минобороны Канады Анита Ананд объявила в четверг, что Оттава поставит Украине четыре танка Leopard 2. Об этом сообщает Toronto Star.



«Министр обороны Анита Ананд сказала, что Канада в предстоящие недели передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства», - говорится в сообщении.



Канада передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок Украине танков Leopard 2.



Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.



Власти ФРГ приняли накануне решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Берлин также даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 в Украину. Кроме того, президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.