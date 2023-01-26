Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут Соледар

Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2

26 января 2023, 20:08

Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2

Глава Минобороны Канады Анита Ананд объявила в четверг, что Оттава поставит Украине четыре танка Leopard 2. Об этом сообщает Toronto Star.

«Министр обороны Анита Ананд сказала, что Канада в предстоящие недели передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства», - говорится в сообщении.

Канада передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок Украине танков Leopard 2.

Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.

Власти ФРГ приняли накануне решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Берлин также даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 в Украину. Кроме того, президент США Джо Байден объявил в среду о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

Еще по теме

Места
Канада
Прочее
Военная помощь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:42
ВСУ проверяют информацию о том, что белорусские военные заехали в Кирилловку
16:53
Медики 73 больниц в оккупации получают украинскую зарплату — Минздрав
16:24
Оккупанты в Мариуполе перестали платить пенсии людям без паспорта РФ
12:25
Из-за усиления боевых действий в Донецке стало больше бродячих собак
11:50
В Кременной и Рубежном из-за взрывов пострадали десятки оккупантов — Луганская ОВА
10:35
«ДНР»: В Донецке утром в результате обстрела ранены женщина и ребенок
23:00
Главные события в оккупации 25 января
21:41
«ЛНР» показала последствия обстрела Кременной и Рубежного
20:50
ВСУ: В Горловке оккупанты угрожают людям увольнениями за отказ получить паспорт РФ
16:20
В Крыму по ТВ показали выступление Зеленского
15:44
Путин поддержал идею отправить студенческие стройотряды на оккупированные территории
15:15
Горловка полностью обесточена, заявили в «ДНР»
15:03
«ДНР»: Житель Донецка получил ранение в ходе обстрела
12:00
Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай
10:32
«ДНР» сообщила, сколько людей пострадали от обстрелов за сутки
все новости
20:52
В ПАСЕ возмущены преступлениями РФ в Украине, особенно ролью «вагнеровцев»
20:42
ВСУ проверяют информацию о том, что белорусские военные заехали в Кирилловку
20:19
Обострение продолжается: Кириленко о ситуации на фронте в Донецкой области
20:08
Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2
18:24
СМИ: Байден планирует свой визит в Европу к годовщине вторжения РФ в Украину
17:49
США вводят санкции против российских юридических и физлиц, связанных с ЧВК «Вагнера»
17:24
В Харьковской области в результате обстрела погибли два человека
16:53
Медики 73 больниц в оккупации получают украинскую зарплату — Минздрав
16:43
На Бахмутском направлении силами НГУ уничтожен склад БК оккупантов
16:40
Тищенко исключили из партии «Слуга народа»
16:24
Оккупанты в Мариуполе перестали платить пенсии людям без паспорта РФ
15:52
Из-за массированной атаки дронами и ракетами погибли 11 человек
15:46
В ходе ракетной атаки оккупантов погиб сотрудник «Укрэнерго»
15:44
Армия РФ ударила ракетой по зданию сельсовета на Херсонщине, есть погибший
15:17
Артобстрел Очеретино: Два человека погибли, один ранен
все новости
ВИДЕО
У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ► У России заканчиваются ракеты, говорит украинская разведка. Будет ли меньше обстрелов? ►
25 января, 23:24
Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ► Часов Яр после обстрела. Как выживают местные жители ►
24 января, 22:59
Армия РФ обстреляла Константиновку, ранили чеьверых мирных жителей. Фото: Павел Кириленко Войска РФ обстреляли Константиновку, ранили четверых мирных жителей
24 января, 12:57

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама