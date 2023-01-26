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Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

26 січня 2023, 20:08

Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Глава Міноборони Канади Аніта Ананд оголосила у четвер, що Оттава поставить Україні чотири танки Leopard 2. Про це повідомляє Toronto Star.

«Міністр оборони Аніта Ананд сказала, що Канада наступних тижнів передасть Україні чотири танки Leopard 2 німецького виробництва», - йдеться в повідомленні.

Канада передасть разом із цією технікою запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використанню танків. Видання уточнило, що Ананд припустилася можливості додаткових постачань Україні танків Leopard 2.

Загалом на озброєнні Канади є 112 танків цієї моделі.

Влада ФРН прийняла напередодні рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Берлін також надасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну. Крім того, президент США Джо Байден оголосив у середу про рішення надіслати Україні 31 танк M1 Abrams.

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