Канада відправить Україні чотири танки Leopard 2

Глава Міноборони Канади Аніта Ананд оголосила у четвер, що Оттава поставить Україні чотири танки Leopard 2. Про це повідомляє Toronto Star.



«Міністр оборони Аніта Ананд сказала, що Канада наступних тижнів передасть Україні чотири танки Leopard 2 німецького виробництва», - йдеться в повідомленні.



Канада передасть разом із цією технікою запчастини та боєприпаси, а також навчить українських військових використанню танків. Видання уточнило, що Ананд припустилася можливості додаткових постачань Україні танків Leopard 2.



Загалом на озброєнні Канади є 112 танків цієї моделі.



Влада ФРН прийняла напередодні рішення передати Україні першу партію з 14 танків Leopard 2. Берлін також надасть союзникам дозвіл на те, щоб і вони постачали танки Leopard 2 в Україну. Крім того, президент США Джо Байден оголосив у середу про рішення надіслати Україні 31 танк M1 Abrams.