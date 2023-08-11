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ВС РФ обстреляли Донецкую область из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерии

11 августа 2023, 11:41

ВС РФ обстреляли Донецкую область из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерии

Войска РФ разбили за сутки 44 жилых дома в Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области Войска РФ разбили за сутки 44 жилых дома в Донецкой области. Фото: Полиция Донецкой области

За минувшие сутки российские захватчики 23 раза открывали огонь по гражданскому населению Донецкой области, ранения получили 9 мирных жителей. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак есть раненые мирные жители, среди них — ребенок.

Захватчиками обстреляны 13 населенных пунктов региона: города Авдеевка, Краматорск, Торецк, Железное, пгт Благодатное, Великая Новоселка, Южное, села Богоявленка, Дружба, Калиново, Ганновка, Клещиевка, Клебан Бык.

Войска РФ для обстрела Донетчины применили авиацию, ЗРК «С-300», РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию.

Повреждены 53 гражданских объекта: 44 жилых дома, административные здания, инфраструктурные объекты, автомобили, котельная, магазин.

  • Из авиации и артиллерии российские войска били по Торецку — ранили 6 гражданских лиц. Повреждены 3 многоквартирных дома, 20 частных домов, 3 административных здания, магазин, котельная, два гражданских автомобиля.

  • На Железное захватчики сбросили управляемую авиабомбу «ФАБ-250», разрушили 15 домов.

  • В результате артиллерийского обстрела в Южном ранены 2 гражданских лица. Снаряды попали в частный дом.

  • Двумя ракетами из ЗРК «С-300» армия РФ атаковала Краматорск, повредила цеха предприятия. Информация о жертвах правоохранителям не поступала.

  • В селе Клебан Бык в результате артиллерийских обстрелов ранен ребенок. Разрушены два многоквартирных и частный дом.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 109 человек, с начала обязательной эвакуации — 86 659 человек, среди них 10 639 — дети, 3 708 — люди с инвалидностью.

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